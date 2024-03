Da coluna do Ancelmo Gois, em OGlobo (para assinantes)

-Veja como tem brasileiro que segue acreditando em mentiras sobre a vacina. Pesquisa do Instituto Locomotiva/QuestionPro mostra que 12% dos entrevistados acham que elas podem causar autismo, enquanto 26% têm dúvidas sobre essa afirmação. O levantamento também aponta que 11% acreditam que vacinas foram utilizadas para implantar chips nos corpos das pessoas, e para 19% há incertezas sobre isso.

Grifo meu: reforço convite para domingo, à noite, acompanhar Elliot Aronson, o autor de O Animal Social…Via ICL….Tudo a ver com a psicologia social de gente como esses 11% aí de cima…



Em tempo: estou no principado e a internet disponível em Sena é mais ridícula que a de Rio Branco…Mais ruim que a da antiga e heroína MicroData, do Heleno (em memoriam). Sempre digo que o Acre nunca soube – ou teve – uma internet rápida de verdade…Não faz ideia do que seja…



J R Braña B.