PMRB – O prefeito Tião Bocalom se reuniu com os empresários que irão executar as obras do Programa Asfalta Rio Branco. São dez empresas que irão trabalhar em dez regionais no recapeamento das principais vias para garantir a trafegabilidade de veículos e minimizar o sofrimento dos motoristas. Na ocasião, o prefeito cobrou compromisso com dinheiro público, celeridade e qualidade nas obras.

“Não tenho dúvidas que o Asfalta Rio Branco vai ser um trabalho que não só a população vai ficar muito satisfeita, mas também os empresários, pois eles estão há muito tempo sem trabalhar, inclusive. E outra coisa é a forma de trabalhar que nós temos. Queremos um serviço bem feito, como manda figurino, não vamos aceitar de jeito nenhum um serviço mal feito, e já sabem disso. Quem já trabalhou no Recupera Rio Branco no ano passado sabe como é que a gente trabalha. E o Asfalto Rio Branco da mesma forma, nós queremos um serviço de qualidade”, destacou o prefeito Bocalom. (…)

