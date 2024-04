Ufac – O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou, nesta terça-feira, 2, os resultados de três Indicadores de Qualidade de Educação Superior-2022. Pela primeira vez a Ufac atingiu a faixa 4 do Índice Geral de Cursos (IGC), que considera a qualidade das instituições de educação superior e corresponde à média das notas do Conceito Preliminar de Curso (CPC), em cursos de graduação, e dos conceitos Capes dos cursos de programas referentes às pós-graduações stricto sensu, ponderadas pelo número de matrículas de cada curso, numa escala de 1 a 5.

Outros Indicadores de Qualidade da Educação Superior e detalhados hoje foram o Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD) e o CPC. O IDD busca mensurar o valor agregado pelo curso, ao considerar os resultados dos estudantes no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), ao fim da graduação, e o desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), dos ingressantes na educação superior. Já o CPC combina diferentes aspectos, como desempenho dos estudantes; valor agregado pelo curso; corpo docente; e condições oferecidas para o desenvolvimento do processo formativo (infraestrutura).

Em 2022 foram avaliados quatro cursos de graduação: Direito (nos dois campi da Ufac); Jornalismo, Ciências Econômicas e Psicologia. Todos os cursos avaliados nesse ciclo avaliativo de 2022 atingiram IDD 3. Em relação ao CPC os cursos de Direito de Rio Branco e Cruzeiro do Sul atingiram o conceito 4 e os demais cursos avaliados, CPC 3. No conceito Enade, já divulgado em 2023, o curso de Direito em Rio Branco obteve nota máxima, 5, e Direito de Cruzeiro do Sul, 4, considerado com rendimento superior à média esperada. Os demais cursos avaliados obtiveram conceito 3, numa escala de 1 a 5, considerado satisfatório.

(…)