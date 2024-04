Evento que celebrou as conquistas do passado e olhar para o futuro…

LIDERANÇA!🚀

OCA encerra as atividades de socialização de saberes com a realização do Encontro de Líderes: Gestão Eficiente e Liderança com Propósito.✅ pic.twitter.com/hRt35zZZC6

— OCA Acre 🛖 (@ocaacre) April 5, 2024