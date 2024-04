Encerrou neste domingo (7), com a 3ª Corrida Azul, a Semana de Conscientização do Autismo no estado do Acre. A programação iniciou na quinta-feira (4) com sessão solene na Assembleia Legislativa (Aleac) em comemoração ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, atendimentos às famílias dos portadores de autismo e finalizou com a participação de dezenas de pessoas na corrida realizada pelo Instituto Águia Azul no quadrilhódromo da Arena da Floresta.

O evento foi organizado pelo Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), em parceria com a Assembleia Legislativa do Acre, governo do Acre, o Instituto Águia Azul e a Acre Running. A ação pretende a promoção de atos saudáveis, sensibilização e inclusão dos portadores de transtorno do espectro autista (TEA).

O presidente da Aleac, deputado Luiz Gonzaga, participou da Corrida Azul e destacou a importância da Semana de Conscientização do Autismo.

“Quero parabenizar o Ministério Público por essa ação de inclusão das pessoas com autismo mediante atividades e atendimentos. Quero destacar o trabalho da promotora de justiça Gilcely e a Sara, do Instituto Águia Azul, pela dedicação que elas têm em busca de melhorias para os portadores de TEA. É um prazer ver pais e filhos autistas interagindo neste dia tão importante. A Aleac continuará lutando por dignidade e melhor atendimento aos autistas do nosso estado”, disse Gonzaga.

A procuradora de justiça do MP/AC, Gilcely Evangelista, agradeceu ao presidente da Aleac pela participação e afirmou que o evento reforça a necessidade de inlusão e fim do preconceito enfrentado pelas pessoas com TEA.

“Essas ações servem para abrir os olhos para a questão do autismo. Ainda tem muito para se fazer em prol das pessoas com TEA, e tenho certeza que com parcerias como essa com a Aleac e o governo avançaremos muito. Temos que acabar com o preconceito que as pessoas com TEA enfrentam. O presidente da Aleac está de parabéns por nos ajudar nesse projeto”, disse Gilcely.

A diretora do Instituto Águi Azul, Sara Moreira, que organizou a corrida, afirmou que ações como a de hoje serão realizadas mais vezes e também atendimentos às famílias que estão desassistidas pela sociedade.

“O papel do instituto é levar atendimento à s famílias que estão desassistidas pela sociedade e vamos realizar mais eventos que possam levar dignidade e inclusão a um número maior de pessoas com TEA”, disse Sara.

O médico Mazinho Maciel, médico da família especialista em autismo e fundador do CENTRIN que hoje atua em Tarauacá e que ainda este ano irá inaugurar unidades em Rio Branco e Cruzeiro do Sul, também destacou a importância de ações sobre conscientização do autismo.

“Os eventos organizados essa semana são de suma importância para divulgar, informar e conscientizar sobre o autismo. Além disso, fortalecem as parcerias entre as instituições públicas, privadas e filantrópicas. O governo do estado do Acre, a Aleac e o MP tem exercido papéis fundamentais no apoio na promoção e manutenção dessas celebrações que comprovam a necessidade pujante de políticas públicas com finalidade terapêuticas para autistas e seus familiares”, disse o médico.