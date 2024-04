A paralisação nesta quarta-feira, 10 abril, reuniu a vanguarda dos professores da rede estadual em Rio Branco.

Sim, a vanguarda, porque a maioria dos professores ainda não se convenceu que precisa deixar o comodismo e lutar por seus direitos, que são poucos e estão sendo reduzidos mensalmente (e não é imperceptível no contra-cheche…Dá pra verificar a tungada conforme a tabela abaixo divulgada pelo SinproAC

Principais momentos da paralisação (vídeos…)

Grifo meu(GM): o movimento começou! Já é alguma coisa. E está centrado na luta econômica, que é fundamental e constante por razões óbvias. Mas tem seus limites. A consistência do movimento vai depender de vários fatores, entre eles, compreender que o governo de plantão não prioriza a Educação. Pelo contrário, piorou a vida dos professores. Então, a categoria dos professores precisa juntar as duas coisas no movimento – a luta econômica urgente e a política – e dar uma resposta contundente a esse governo agora…Nesses próximos dias e meses.

Grifo meu 2(GM): ser professor no Acre da rede pública (da rede privada, nem pensar) é a pior das opções que uma(um) jovem pode fazer na vida(enquanto continuar o tratamento dado pelo poder político à Educação).



J R Braña B.