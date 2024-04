O Senador Sérgio Petecão-PSD, participou nesta sexta-feira 12/04, da Inauguração do Novo Campus do IFAC KM 19, na Estrada Transacreana, em Rio Branco. Comprometido com a Educação acreana, Petecão tem destinado recursos de suas Emendas Parlamentares, para diversos projetos que fortalecem ações educacionais no Acre.

-Só através da Educação, conseguiremos uma sociedade de oportunidades, justa, humana e solidária, disse Petecão.

Vídeo

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Senador Petecão (@senadorpetecao)

(…)