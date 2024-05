Na reunião desta sexta dos partidos que apoiam a candidatura a prefeito de Marcus Alexandre(MDB), realizada na sede do PSD, na mesma rua da Casa Amarela, a questão do candidato a vice permaneceu em aberto, deixando claro que a escolha ainda vai se desdobrar.

O encontro, que reuniu representantes de 10 partidos, optou por não mencionar nomes para o cargo de vice de Marcus, enfatizando que essa decisão será tomada no momento oportuno.

No entanto, o clima da reunião foi de celebração pela ampliação da unidade entre os partidos em busca de um objetivo comum.

A discussão sobre o vice ficou para ser resolvida em um tempo adequado e bem mais adiante, evidenciando o cuidado em tomar uma decisão que fortaleça a campanha para prefeito de Rio Branco de Marcus Alexandre.

ZHO fez uma pergunta psicografada a Marcus Alexandre sobre o seu futuro vice e ele respondeu também de forma psicografada:

-Sobre a escolha do meu vice-candidato a prefeito, caro ZHO, devo dizer que é como preparar uma deliciosa feijoada! Assim como na feijoada, onde cada ingrediente precisa ser selecionado com cuidado para alcançar o sabor perfeito, a escolha do vice é um processo que exige temperança e sabedoria. Não podemos nos apressar, pois como bem sabemos, a harmonia dos sabores é essencial para o sucesso do prato.

