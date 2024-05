Elyson Souza, professor da Ufac de Teoria Econômica

O POTENCIAL DO TURISMO NO ACRE

O turismo é uma atividade econômica que consiste no deslocamento temporário e voluntário de pessoas que, saem do seu local de residência habitual para outro, gerando múltiplas inter-relações de importância socioeconômica, ambiental e cultural. De acordo com essas definições, o Ministério do Turismo estabeleceu os principais tipos de turismo no Brasil.

Figura 1 – Características de alguns dos principais tipos de turismo no Brasil.

Turismo Características Possíveis locais Cultural É a atividade turística relacionada à vivência com o patrimônio histórico cultural. Museus, catedrais, galerias de arte, sítios arqueológicos, dentre outros. Ecoturismo/ Rural É uma atividade turística que utiliza de forma sustentável, o patrimônio natural e cultural Hotéis-fazenda, parques naturais, rios, lagoas, Bonito, Jalapão, Pantanal , Serra da Canastra, dentre outros. Estudos ou intercâmbio Visa investir no crescimento profissional e pessoal. Viagens para fazer mestrado, doutorado ou trabalhar voluntariamente em projetos sociais. Gastronômico É a atividade que busca explorar as tradições culinárias, os pratos típicos da localidade visitada. Festival Gastronômico, Festa da Uva, Oktoberfest, dentre outros. Negócios É praticado por quem faz reuniões de negócios ou desenvolver trabalhos voltados para o ambiente corporativo Consultorias, feiras agropecuárias, pesquisas, dentre outros. Religioso Envolve a participação de fiéis em locais que resguardem algum significado importante para a sua fé. Cultos, ritos, celebrações, romarias, marchas, dentre outros. Sol e Praia Atividades turísticas relacionadas à recreação, entretenimento em praias, em função da presença conjunta de água, sol e calor. Praias marítimas ou artificiais e lacustres (rios, lagos), dentre outros.

Fonte: Ministério do Turismo, 2023.

Apesar desse grande potencial, o turismo no Acre ainda apresenta problemas quanto a fatores estruturais como as dificuldades logísticas, as poucas e caras opções de voos, os parcos investimentos no setor.

É preciso ampliar os investimentos para melhorar as condições das estradas que ligam os municípios, os aeroportos, a rede de hotéis, os bares e restaurantes, a estrutura dos CATs, os equipamentos turísticos públicos do Estado para garantir uma experiência de qualidade aos turistas. Ademais, é importante gerar melhorias nos setores de alimentação, cultura e lazer, bem como, promover acolhimento e capacitação aos agentes de turismo e demais profissionais que atuam diretamente e indiretamente no setor.

Inserir o Acre como destino turístico nacional e internacional ainda é um grande desafio!



Elyson Souza

