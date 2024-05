Eu, ZHO, não tenho celular.

Meu telefone é daqueles antigos.

Número e aparelho fixos.

Quando toca faz trim-trim-trim….

Acabo de atender uma chamada e saber que o PSOL não está sozinho na empreitada pela prefeitura de Rio Branco.

O pretendente do PSOL, um ex-secretário da pasta dos Pequenos Negócios, estaria recebendo estímulo de um ex-governador do PT para manter o nome na disputa pela prefeitura de Rio Branco.

O quê?! Um gesto de desalinhamento com as forças tradicionais que estão agrupadas em torno do candidato do MDB?

Os 10 partidos que apoiam Marcus Alexandre estão furibundos, já que o PT, segundo Cesário Braga, desde as calendas, já definiu que apoiará Marcus Alexandre rumo à prefeitura.

O cantor Safadão tem uma música que diz que Noventa e nove por cento é anjo//…

//Mas aquele um por cento é vagabundo…

Então, via uma entidade desencarnada – fui consultar e informar o cantor cearense que no Acre há 11 legendas mais ou menos identificadas com um candidato, porém 01 desses partidos insiste em lançar candidatura própria incentivado por um ex-governador petista…

Safadão não gostou, mas respondeu:

-Meu amigo, é cada uma que a gente vê, viu! Se a minha música ‘1% vagabundo’ virou bússola e decreto pros políticos de Rio Branco, é melhor eu começar a compor hino nacional.

Então vai, Safadão…!



Quase esqueço: ‘Pequenos Negócios?’ Uma secretaria com um nome desses não tem como dá certo…

Abs do ZHO e bom domingo.

(…)