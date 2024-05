O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) anunciou a destinação de mais de R$ 5,5 milhões em recursos federais para custeio da Saúde em municípios acreanos, provenientes de emendas de sua autoria junto ao Ministério da Saúde.

Os valores já foram depositados em contas de seis prefeituras, visando fortalecer o atendimento à população local, especialmente os mais necessitados, através de campanhas de vacinação, atendimentos itinerantes e aquisição de insumos.

Petecão ressaltou a importância desses recursos, destacando as dificuldades enfrentadas pelos municípios devido às enchentes e à proliferação da dengue, enfatizando que o investimento contribuirá para aumentar a capacidade de atendimento aos usuários do SUS no estado.

O senador reforçou a prioridade na saúde pública, considerando-a fundamental para o bem-estar da população vulnerável, e anunciou que outros municípios acreanos serão contemplados nos próximos dias.

Valores – municípios

Brasileia (mais de R$ 1,2 milhão), Epitaciolândia (R$ 400 mil), Marechal Thaumaturgo (mais de R$ 904 mil), Porto Walter (R$ 300 mil), Rodrigues Alves (mais de R$ 1,2 milhão) e Xapuri (R$ 1,5 milhão)

-A saúde pública deve ser nossa prioridade máxima, pois uma parte significativa da população depende dos serviços públicos oferecidos pelos municípios – afirmou Petecão.

