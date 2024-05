Plantio de árvores para lidar com as mudanças climáticas e combate as ilhas de calor, problemas em nossa cidade. Elas amplificam os efeitos das altas temperaturas, tornando áreas insuportáveis e aumentando os riscos de doenças relacionadas ao calor. As árvores, ao formarem uma espécie de “cobertor verde” sobre a cidade, ajudam a reduzir as temperaturas.