O governador GladsonC revelou que o Tesouro Estadual alertou sobre uma possível redução do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE) devido à tragédia no Rio Grande do Sul. A declaração foi feita durante o programa Gazeta Entrevista, da TV Gazeta, nesta segunda, 27. O governador afirmou que, embora não tenha detalhes sobre a situação no Rio Grande do Sul, já foi informado sobre a possibilidade de diminuição no FPE.