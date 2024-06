O Senac Acre oferece 1000 vagas em cursos gratuitos online através do Programa Senac de Gratuidade (PSG). Destinadas a pessoas de baixa renda, as inscrições permanecerão abertas enquanto houver vagas. Os interessados podem se inscrever no site www.ead.senac.br/gratuito.

Essa oferta abrange diversas áreas, permitindo flexibilidade de horários. O objetivo é proporcionar acesso à educação gratuita para melhorar oportunidades de emprego no estado.

O Senac reconhece o valor da educação gratuita para o desenvolvimento econômico e social local. Os cursos oferecidos capacitam os participantes para o mercado de trabalho.

Os interessados devem ficar atentos aos prazos e pré-requisitos de cada curso, pois as vagas são limitadas e preenchidas por ordem de inscrição.

Quem pode se inscrever?

O PSG destina-se a pessoas com renda familiar mensal que não ultrapasse 2 salários-mínimos federais. Antes de efetuar a inscrição, o interessado deve verificar os pré-requisitos, disponíveis no conteúdo de cada curso.

O Senac EaD

Com mais de 77 anos de atuação em educação profissional, o Senac foi pioneiro no ensino à distância no Brasil. A primeira experiência nessa modalidade ocorreu em 1947 com a Universidade do Ar, em parceria com o Sesc, que ministrava cursos por meio do rádio.

A partir de 2013, com o lançamento do portal Senac EaD, a instituição ampliou sua atuação em todo o país. Hoje, oferece um amplo portfólio de cursos livres, técnicos, de graduação, pós-graduação e extensão a distância, atendendo todo o Brasil e apoiados por mais de 380 polos presenciais para avaliações.

Cursos disponíveis

• Assistência na Atenção Integral ao Usuário com Diabete Mellitus

• Boas Práticas para Serviços de Alimentação e Distribuição

• Cerimonial e Protocolo para Eventos

• Como Construir um Plano de Marketing para o seu Negócio

• Comportamento do Consumidor

• Custos e Formação do Preço de Venda

• Cálculos Aplicados à Administração de Medicamentos na Enfermagem

• Desenvolvimento de Equipes

• E-mail Marketing

• Estratégias de Negociação

• Ferramentas de Marketing Digital

• Gestão de Pessoas por Competência

• Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)

• Planejamento e Organização de Eventos Corporativos

• Planejamento Estratégico

• Redes Sociais como Ferramenta de Marketing

• Supervisão das Equipes de Governança

• Técnicas de Fidelização – Fazendo o Cliente Voltar

• Vendedor

• Vendedor de Produtos e Serviços Ópticos

