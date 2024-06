Uma boa notícia nos 14 anos do Instituto Federal do Acre, que a 2ª fase da Campanha Evoluindo Sempre, transformando sonhos em realizações está divulgando: a Empresa AIO Educação apresentou o resultados do Enem por Escola 2023, apurado a partir da análise dos resultados médios das escolas do Brasil no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023.

A apuração da AIO Educação, com base nos resultados obtidos do Enem, através dos microdados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), posicionou os campi do Ifac nas primeiras e segundas colocações entre as Escolas Públicas de Ensino Médio no Acre.

Os resultados foram publicados no link: https://www.aio.com.br/enemporescola

Os dados do Enem por Escola 2023 foram obtidos mediante ingresso autorizado na sala segura, através do projeto “Enem – Análise das Disparidades nas Respostas do Enem – O Impacto da Escolaridade Materna nas Escolas Brasileiras no Enem”, de Mateus Prado, Paulo Vivas e Murilo Vasconcelos.

Como é feito o cálculo das médias – Para cada prova objetiva e para a redação é calculada a média de todos os participantes do Enem 2023 da escola na base do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A classificação é feita a partir da média das notas de cada escola. Importante ressaltar que as instituições escolares são ranqueadas em categorias que, além do filtro “média geral” que já inclui a nota de Redação, podem ser divididas conforme número de alunos que podem ser de 10 a 30, 31 a 60, 61 a 99 ou acima de 100 alunos participantes no Enem. A pró-reitora de Ensino (Proen), Paola Alvarez, destaca que o resultado demonstra que o Ensino na instituição é de qualidade. “O bom desempenho dos estudantes dos nossos campi, nas provas do Enem, evidencia que o ensino do Ifac tem alcançado sucesso, considerando especialmente as posições ocupadas no contexto das instituições públicas do Estado”. Ifac