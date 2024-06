O Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte divulgou, no último 17 de maio deste ano, o mapa de empresas com as informações do boletim do primeiro quadrimestre de 2024. Conforme os dados, o Acre registrou o segundo maior crescimento percentual no número de empresas abertas em todo o país.

O estado teve a abertura de 2.658 empresas, representando um crescimento de 31,6% em relação ao último quadrimestre de 2023, além de crescimento de 5,2% em relação ao primeiro quadrimestre de 2023.

(…)

Hellen Monteiro do g1