Aleac – O presidente da Assembleia Legislativa do Acre e o primeiro-secretário da Casa, deputados Luiz Gonzaga e Nicolau Júnior, comemoraram o recorde nas exportações registrado pelo Acre neste primeiro semestre de 2024.

Segundo dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o estado já exportou US$ 41,565 milhões de janeiro a maio de 2024.

O Legislativo acreano tem como uma de suas missões incentivar o desenvolvimento do Acre através do incentivo aos produtores rurais do estado.

O presidente Gonzaga parabenizou o governador Gladson Cameli pelos investimentos no agronegócio que fez com que o estado alcançasse aumento significativo nas exportações. Gonzaga destacou ainda que o Acre tem potencial agrícola para aumentar ainda mais as vendas para outros países.

“Quero parabenizar o governador Gladson Cameli que sempre investiu no agronegócio do Acre visando mais geração de emprego e renda ao povo acreano. O Acre tem um grande potencial agrícola e a Aleac continuará trabalhando para incentivar ainda mais os nossos produtores rurais”, disse Gonzaga.

Segundo os dados divulgados pelo governo, a soja foi a que mais contribuiu, representando 61,3% em abril e 45% em maio de tudo o que

foi exportado pelo Acre. A venda da carne bovina cresceu 13.1% em abril e 26,6% em maio. A recente liberação de alguns dos frigoríficos do Acre para exportação de carne bovina deve ser o grande motivo para o crescimento do grupo. Em maio, aparece expressivo valor exportado de carne bovina para os Emirados Árabes Unidos e para a

Turquia, totalizando US$ 2,323 milhões. As exportações de carne suína continuam a todo vapor. A castanha recuperou o dinamismo perdido no ano passado e as de madeira, ainda continuam em queda.

Vale ressaltar que o Peru é o principal mercado externo do Acre nos primeiros meses de 2024. O país ultrapassou a Turquia e é o maior comprador dos produtos acreanos. Diante disso, Gonzaga destacou a importância de estreitar ainda mais os laços comerciais entre Acre e Peru através do corredor interoceânico e construção da estrada entre Cruzeiro do Sul e Pucallpa.

“Os números mostram que o Peru é o principal mercado para o Acre e precisamos aproveitar esse momento para impulsionar ainda mais o comércio bilateral. A construção da rodovia entre Acre e Pucallpa é fundamental para isso, além da inauguração do Porto de Chancay, onde o Acre será rota de exportações através do corredor interoceânico”, disse o parlamentar.

O deputado Nicolau Júnior destacou os investimentos do governo do Estado no setor agrícola.

“O Acre é um estado que tem grande poder de produção e o governador Gladson sempre apostou em investimentos e políticas de incentivo ao agronegócio. Hoje estamos colhendo os frutos dessa atenção especial com nossos produtores”, disse Nicolau.