Prefeitura realiza segunda noite do 16º Circuito Junino de Quadrilhas

Alegria, muita diversão, comida típicas, guloseimas e a presença do público fizeram da segunda noite do 16º Circuito Junino de Quadrilhas um verdadeiro sucesso. A festa que iniciou na quinta-feira (13) com a escolha da realeza junina, está em sua primeira etapa e seguirá até domingo (16), na Praça da Revolução.

Segundo o diretor-presidente da Fundação Garibaldi Brasil (FGB) , Klowsbey Pereira, a primeira etapa será neste final de semana na Praça da Revolução. A segunda etapa será entre os dias 21 e 23 de junho no Quadrilhódromo.

“Todas elas disputando entre si, as nove quadrilhas juninas. A primeira a abrir esse circuito da primeira etapa, será Assanhados na Roça, logo em seguida, a CL na Roça. No sábado (15), teremos mais três apresentações e no domingo, mais três quadrilhas juninas, encerrando a primeira etapa. A quadrilha campeã do 16º Circuito Junino será conhecida no dia 23.”

Ainda de acordo com Klowsbey Pereira, a quadrilha junina campeã do 16º Circuito Junino representará o estado na etapa nacional, em Brasília.

