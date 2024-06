Mãe do governador GladsonC desenha o óbvio…

-Se acontecer na famíia desses aí eles mudam de ideia – escreveu na rede social dona Linda, mãe do governador GladsonC sobre o apoio desses parlamentares do Acre ao PL do Estupro.

(…)

Grifo meu: o PL do estupro foi pro lixo…Felizmente!

Grifo meu 2: essa bancada federal é a pior que o Acre já elegeu em todos os tempos.

J R Braña B.