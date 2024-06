Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.741 da Mega-Sena, nesta terça-feira e o prêmio acumulou de R$ 91.603.324,77 para R$ 100 milhões. Sem ganhadores do prêmio principal, 53 apostas levaram a quina e vão ficar com R$ 75.393,71, enquanto 4.953 pessoas vão levar R$ 1.152,52 pela quadra. Confira resultado: 42 – 33 – 01 – 35 – 39 – 56.

