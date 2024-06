Num cenário de mudança do direito e da sociedade brasileira, o Supremo Tribunal Federal trouxe novas perspectivas sobre as políticas de drogas. Ao descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal, o STF não legalizou a substância, mas avançou rumo a um futuro com uma abordagem mais humana e racional ao uso de drogas.

Para os próximos anos, imaginemos um país onde a política de drogas seja guiada pela educação, saúde e recuperação, em vez de medo e repressão. Nesse futuro, quem não gosta de maconha, não fuma; quem é contra o aborto, não aborta; quem prefere relações heterossexuais, as vive plenamente; e quem odeia corruptos, deixe de ser bolsonarista.

A descriminalização do porte de maconha é um primeiro passo que nos leva a questionar outras práticas punitivas e a buscar soluções mais inclusivas e justas.

Cada um de nós, com nossas escolhas e ações, podemos contribuir para um futuro onde a justiça e a sensatez prevaleçam. Daqui a alguns anos, quem sabe possamos olhar para trás e ver esta decisão do STF como um rumo a uma sociedade mais equilibrada e respeitosa.

by J Lab