O deputado Edvaldo Magalhães anunciou agorinha nas redes um acordo de regularização fundiária para os moradores do Seringal Santo Antônio, no Jurupari. Este acordo é uma vitória para residentes de longa data ameaçados de expulsão por projetos de crédito de carbono. Magalhães enfatizou que garantir a posse da terra é essencial para a cidadania e dignidade dos moradores, agradecendo à Defensoria Pública do Estado e aos defensores públicos Celso Araújo e Thaís Araújo pelo apoio dedicado nesta iniciativa.