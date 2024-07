Luis Nassif, jornalista de economia

Grifo meu: isso explica por que o governo apita pouco na Petrobras e não consegue parar os aumentos do combustível…Já perdeu o controle da Eletrobras (energia só tende a ficar mais caro) e por aí vai…Lembre que a Eletrobras foi privatizada em 2022, no governo Bolsonaro.

Grifo meu 2: governo Lula não consegue estancar a sangria com minoria no Congresso Patronal… Percebe a importância do seu voto? Votar em empresário(de todos os ramos) ou que defende o mercado, dá nisso…

Grifo meu 3: são os mesmo que querem os juros altos mantidos pelo BC.



J R Braña B.