Jornal Le Monde em Editorial neste domingo:

Législatives 2024 : tenir le fil de notre histoire

ÉDITORIAL

Après la décision irresponsable du président de la République de dissoudre l’Assemblée nationale, c’est désormais aux électeurs d’empêcher le RN d’arriver au pouvoir et de faire reculer le plus loin possible l’extrême droite et son idéologie fondée sur le rejet de catégories entières de la population.

(…)

Tradução

Eleições legislativas 2024: mantendo o fio da nossa história

Depois da decisão irresponsável do Presidente da República de dissolver a Assembleia Nacional, cabe agora aos eleitores impedir a chegada do RN ao poder e fazer recuar ao máximo a extrema-direita e a sua ideologia baseada na rejeição de categorias inteiras da população.

(…)

Grifo meu: a experiência dos franceses na política e na vida falou mais alto…. Que o Brasil preste atenção…



J R Braña B.