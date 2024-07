O Brasil é pentacampeão em Copas do Mundo.

Pelo menos era isso que a gente sabia…

O jornal El País, de Montevideu, capital do Uruguai, se assustou com a campera (jaqueta) do técnico Dorival.

Veja que só há quatro estrelas.

Não deveriam ser cinco estrelas? (de pentacampeão)

Mas o que importa isso, se o principal o Brasil não tem faz tempo…..

…. Que é um time de futebol verdadeiro?

Dorival mostrou que está desatualizado para ser técnico de uma Seleção Brasileira.

A maioria dos técnicos do Brasil não estuda…(exceção é Fernando Diniz e mais um ou outro).

Quem viu o jogo ou pelo menos uma parte, meu caso, percebeu que o time sequer sabe sair trocando passes…

Ataque inoperante…

Ficamos para trás…

É a realidade.

J R Braña B.



