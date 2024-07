Aleac – O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga, visitou nesta quinta-feira (11) a Associação de Parentes e Amigos dos Dependentes Químicos (APADEQ), em Cruzeiro do Sul, onde ouviu as demandas da associação e destinou emenda para auxiliar no tratamento de pessoas com dependência química. Gonzaga esteve acompanhado da empresária Janaína Terças.

Gonzaga destacou o importante trabalho desempenhado pela APADEQ e destacou que o trabalho do Legislativo acreano também é contribuir com associações e projetos que promovam tratamento e inclusão de pessoas que lutam contra a dependência química.

“Fiz questão de visitar a APADEQ , pois a associação realiza um importante trabalho de recuperação e reinserção de pessoas na sociedade por meio da conscientização e prevenção à dependência química, terapias e atividades ocupacionais. Quero dizer que estou muito feliz em poder contribuir e ser o novo parceiro da APADEQ”, disse Gonzaga.

O presidente da Aleac também destacou o importante trabalho desempenhado pelo prefeito Zequinha Lima com trabalhos sociais em Cruzeiro do Sul.

“O Zequinha sempre foi um prefeito muito humano que tem feito um excelente trabalho com a APADEQ, ele tem dado total apoio e se dedicado a ajudar essas instituições”, disse Gonzaga.

O representante da APADEQ, Raimundo Felício, destacou a importância da visita do presidente da Aleac à associação e agradeceu Gonzaga por contribuir com o tratamento de centenas de pessoas no Juruá vítimas da dependência química.

“A vinda do presidente Gonzaga é um gesto de reconhecimento e, sobretudo, de um parlamentar que tem visão de promover a vida de todos aqueles ceifados pelo álcool e outras drogas. A emenda destinada vai fortalecer o atendimento para ter mais eficácia e atenda um público ainda maior”, disse.