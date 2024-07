As aulas dos cursos de graduação da Ufac serão retomadas na próxima segunda-feira, 15, conforme decisão do Conselho Universitário (Consu) em reunião realizada na terça-feira, 9. A reprogramação do calendário acadêmico da Ufac para o ano letivo de 2024 foi necessária após o fim da greve dos docentes.

(…)