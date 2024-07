Nesta quinta-feira (18), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou uma contenção de R$ 15 bilhões no Orçamento de 2024, visando atender às regras do arcabouço fiscal e alcançar a meta de déficit zero. O corte será dividido em R$ 11,2 bilhões de bloqueio e R$ 3,8 bilhões de contingenciamento.

