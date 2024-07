O Coro Infantil da Ufac, para crianças de 6 a 11 anos, está com inscrições abertas. Coordenado pela professora Luciene de Bittencourt Martins, o coro acontecerá às quartas-feiras, das 17h às 18h30, na sala 2 do bloco de Música e Teatro. Inscrições no dia 24 de julho, a partir das 18h, no local.

oea com informações Ufac