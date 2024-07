A Junina Manguaça abriu nesta sexta a quarta noite do Arraial Cultural com uma emocionante encenação sobre Padre Paolino Baldassari. O frei, que chegou ao Brasil em 1950 e dedicou sua vida a Sena Madureira, foi homenageado no enredo “O Prego e a Medalha”. A apresentação destacou sua importância, perpetuada, também, no memorial e na ponte da cidade. A data de sua morte, 8 de abril de 2016, é feriado municipal.

