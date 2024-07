Uma das partidas das Olimpíadas de hoje, 24, teve impasse e brecha na segurança, com torcedores invadindo o campo após o empate argentino no 16º minuto de acréscimo.

O jogo do grupo B teve um empate dramático após o árbitro sueco Glenn Nyberg adicionar 15 minutos de acréscimos. Medina marcou o 2 a 2 para a Argentina no 106º minuto, após desvantagem de dois gols. A revolta dos torcedores marroquinos causou a invasão do campo e a interrupção do duelo.