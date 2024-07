O TSE adiou as provas do concurso público para 8 de dezembro de 2024. São 412 vagas para Analista Judiciário e Técnico Judiciário, com oportunidades em vários estados, inclusive o Acre. Candidatos a Analista também farão prova discursiva. Salários variam de R$ 8.529,65 a R$ 13.994,78, com jornadas de 20h ou 40h semanais.