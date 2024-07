A Controladoria Geral da União no Acre (CGU-AC) detectou superfaturamento de R$ 599 mil na compra de carne bovina pela Secretaria de Educação do Estado do Acre (SEE-AC) através do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) em 2023. O secretário de educação, Aberson Carvalho, atribuiu a irregularidade a um erro técnico e garantiu que o valor excedente será devolvido.