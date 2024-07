De 26 a 28 de julho, Rio Branco recebe a terceira edição do Festival Acre Graffiti, com o tema “Bora Colorir o Acre”. O evento destaca o graffiti e as culturas urbanas, com a presença dos artistas tocantinenses Elpídio de Paula e Emanuel Vitor (Leromanual), apoiados pelo Governo do Tocantins e pela Secretaria da Cultura.