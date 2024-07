Claro que ele não vai ver…

Quem somo nós, reles mortais sem dinheiro…!?

Mas taí o registro…

Elon Musk, oligarca que quer tomar conta do mundo – chama de maior fraude a eleição na Venezuela…

Eles não aceitam um país fora do controle do mercado e do neoliberalismo…

Respeitem a Venezuela.

A extrema-direita foi derrotada novamente…

Para o bem da América Latina e da Venezuela.



J R Braña B.