Divulgação Minucci

A Geração Z, composta por indivíduos nascidos entre 1997 e 2012, está moldando o cenário financeiro de uma maneira distinta das gerações anteriores. No grupo etário de 16 a 27 anos, os jovens demonstram uma preocupação crescente em relação à gestão do dinheiro, priorizando economizar, utilizar soluções digitais, e buscar informações sobre suas próprias finanças.

Essa abordagem inovadora e focada no digital marca uma diferença significativa em comparação com as gerações passadas. Um dos fatores que diferenciam a Geração Z é a preferência por soluções financeiras online. Esses jovens evitam serviços presenciais e optam por aplicativos e plataformas digitais que oferecem conveniência e controle em tempo real sobre suas finanças.

Segundo a 7ª edição do Raio X do Investidor Brasileiro, da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), 48% dos jovens entre 16 e 27 anos estão mais atentos à importância de poupar dinheiro. Isso se reflete na maneira como utilizam ferramentas digitais para monitorar gastos, investir e planejar o futuro financeiro. (…)

Uma das saídas encontradas por essa geração para enfrentar desafios financeiros é a educação financeira. Nesse contexto, André Minucci, que é mentor de empresários – oferece algumas dicas valiosas para a Geração Z:

Estabelecer metas financeiras claras: É fundamental definir objetivos financeiros específicos e alcançáveis. Isso pode incluir desde a criação de um fundo de emergência até a economia para a compra de um carro ou a realização de uma viagem.

Criar um orçamento realista: Controlar os gastos e manter um orçamento é essencial para garantir que as metas financeiras sejam atingidas. Minucci sugere que os jovens identifiquem suas despesas fixas e variáveis, e ajustem seus hábitos de consumo de acordo com suas prioridades financeiras. Poupar consistentemente: A disciplina para poupar regularmente, mesmo que pequenas quantias, pode fazer uma grande diferença ao longo do tempo. Automatizar as economias através de transferências automáticas para contas poupança ou de investimento pode ajudar a manter a consistência. Investir em conhecimento: A Geração Z deve continuar a investir em sua própria educação financeira. Participar de cursos online, ler livros sobre finanças pessoais e seguir especialistas no assunto pode fornecer insights valiosos para uma gestão financeira eficaz. Manter a calma em situações financeiras estressantes: Um treinamento de inteligência emocional também ajuda a manter a calma e a perspectiva em momentos de dificuldades financeiras. Em vez de reagir impulsivamente, a Geração Z pode avaliar suas opções e buscar soluções criativas para os problemas financeiros. Utilizar ferramentas digitais: O uso de aplicativos de finanças pessoais pode simplificar o acompanhamento de despesas e investimentos. Essas ferramentas oferecem uma visão abrangente das finanças pessoais, facilitando a identificação de áreas de melhoria e oportunidades de economia.

A Geração Z está redefinindo a forma como o dinheiro é gerenciado. “Com uma abordagem centrada no digital e um foco crescente na educação financeira, esses jovens estão mais preparados para enfrentar os desafios econômicos do futuro”, finaliza.