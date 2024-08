No Acre, um pastor da Assembleia de Deus renunciou após a divulgação de um vídeo íntimo com outro homem, amplamente compartilhado no WhatsApp. Casado e pai de família, ele foi identificado rapidamente, gerando grande repercussão na igreja e comunidade. Repreendido pelos líderes religiosos, ele renunciou. Um representante afirmou que o pastor está “envergonhado, arrependido, mas amparado”. “Ai, pastor” foi um dos tópicos mais comentados na rede X (antigo Twitter) no domingo (4).

Cuidado com homofobia nos comentários sobre vídeo do Pastor, diz colunista

Para o pastor Zé Barbosa Junior, colunista da Revista Fórum e comentarista na TV Fórum, é importante evitar que os comentários sobre o vídeo íntimo viralizado se tornem homofóbicos. O foco deve ser na hipocrisia religiosa e na repressão sexual das igrejas. Novos vídeos intensificaram a polêmica, e o MPAC abriu um inquérito para investigar a origem do vazamento e identificar os responsáveis.

