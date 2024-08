Tuíre Kayapó, liderança indígena da Terra Las Casas, faleceu aos 54 anos neste sábado (10) no Pará, após lutar contra um câncer de colo de útero. Em 1989, aos 19 anos, Tuíre ganhou destaque ao pressionar um facão contra o rosto do presidente da Eletronorte, José Antônio Muniz Lopes, em protesto contra a construção da hidrelétrica de Belo Monte. Sua ação levou à suspensão por 22 anos do projeto, mas a obra foi autorizada em 2011 pelo Ibama.