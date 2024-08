Marfisa pediu para adiar a entrevista que daria hoje aqui neste blog, no canal oestadoacre no YT e no FB devido a problemas pessoais.

Como se sabe, a candidata a vice-prefeita de Rio Branco se envolveu num acidente de trânsito na segunda-feira, 12, e uma pessoa saiu machucada.

oestadoacre compreende a situação e comunica aos leitores que a entrevista com Marfisa será remarcada para outra data.

Agradecemos a compreensão dos nossos navegantes.

oea