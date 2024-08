O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) participou, nesta terça-feira (13), de uma reunião estratégica com o presidente da Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos (FPPA), deputado federal Paulo Alexandre Barbosa (PSDB-SP), e outros membros do colegiado.

A FPPA, composta por quase 200 parlamentares, entre deputados federais e senadores, atua de forma suprapartidária no legislativo, debatendo e fiscalizando temas cruciais para o avanço da infraestrutura de portos e aeroportos em todo o Brasil.

Petecão, ao integrar o grupo, enfatizou a importância de fortalecer a infraestrutura, especialmente na região amazônica e, em particular, no estado do Acre. Ele destacou as necessidades estratégicas a serem efetuadas na malha rodoviária, nas hidrovias e na aviação regional do estado.

Como representante de uma região que faz fronteira com o Peru e a Bolívia, Petecão sublinhou a relevância de fortalecer a conexão com os países vizinhos. Ele apontou que a aviação regional é um desafio crítico na região, devido ao alto preço das passagens e ao número reduzido de voos.

“Agradeço à FPPA pelo convite para integrar esse colegiado tão essencial para a infraestrutura do Brasil. Precisamos garantir que o Acre esteja no mapa das melhorias de infraestrutura. Com o Peru prestes a inaugurar o Porto Chancay, um dos maiores da América Latina, a urgência é ainda maior. Estou comprometido em apoiar essa frente no Senado, para enfrentar esses desafios e trazer soluções para nossa população,” afirmou Petecão.