Aleac – Em coletiva com a imprensa na manhã desta quinta-feira, 16, em Cruzeiro do Sul, para o anúncio dos resultados da Expoacre Juruá 2024, o primeiro secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado estadual, Nicolau Júnior fez questão de destacar o papel fundamental do governo do Estado no apoio irrestrito aos expositores dos diversos setores que participaram da Feira.

“Esse crescimento que vem se apresentando ano após ano, no volume de negócios durante a Expoacre Juruá, é devido ao trabalho do governo, das secretarias, da equipe em todo o estado. Porque Os municípios estão em pleno crescimento, graças ao apoio do governo em diversas áreas, como a agricultura e a indústria. Um governo que apoia e ajuda o Acre a crescer, fortalece eventos como esse”, disse.

Conforme o levantamento apresentado pelo governo do Estado, a 19º edição da Feira movimentou quase R$ 36,6 milhões em volume de negócios, durante sua realização que foi entre os dias 31 de julho e 4 de agosto. Superando as expectativas do governo do Acre, do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e da Associação Comercial e Empresarial local (Acecs), que são os realizadores do evento.

“Eu sempre tenho falado sobre o importante papel da Assembleia Legislativa, no trabalho que a gente tem feito por todo estado. Está aqui o primeiro secretário, deputado Nicolau Júnior, um grande parceiro, e em nome dele eu agradeço a Assembleia de maneira geral que nos ajudou e colaborou para o total sucesso da Expoacre Juruá 2024”, destacou o governador do Estado, Gladson Cameli.