O “Enem dos concursos” ocorreu com tranquilidade em Rio Branco e Cruzeiro do Sul, segundo a Secretaria de Segurança Pública. A Polícia Militar esteve presente em 57 escolas e contou com o apoio do CICC, Polícia Federal, Correios, Cesgranrio e Ministério da Gestão e Inovação (MGI) para assegurar a segurança do evento.