A vice-governadora do Acre, Mailza Assis, afirmou nesta segunda-feira, 19, que busca alcançar “violência zero” contra mulheres no estado. A declaração foi feita durante a assinatura do Pacto Estadual de Prevenção aos Feminicídios, que reforça o compromisso do governo em combater a violência de gênero e proteger as mulheres acreanas.