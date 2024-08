Um levantamento nos portais de transparências das capitais, revelou que o salário de prefeito de Rio Branco é um dos menores entre as capitais brasileiras, com um valor bruto de R$ 20.625,25. Em comparação, os salários dos prefeitos das capitais variam de R$ 17.690,00 a R$ 38.338,81, com uma média de R$ 29.939,53.