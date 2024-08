O apagão foi causado pelo bloqueio automático, às 16h47, do Polo 3 das usinas hidrelétricas (UHE) Jirau e Santo Antônio, além dos BtB 1 e 2 do Complexo Madeira. Isso resultou no desligamento das cargas elétricas, interrompendo 187 MW no Acre e 797 MW em Rondônia.