Após o incidente no sistema de energia em parte da região norte, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, determinou a criação de uma sala de situação com participação do ONS, Aneel e técnicos do ministério. A recomposição da carga começou às 17h10 e deve levar algumas horas. O objetivo é agilizar a recuperação do sistema e monitorar a situação.