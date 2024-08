A imprensa daqui e do ocidente joga todo seu peso para derrubar o governo da Venezuela e ajudar seus financiadores do mercado a ficar com as riquezas do país do Caribe.

Não tem dado certo.

A Venezuela consolidou apoios fundamentais da Rússia e China.

Só isso.

O Brasil continua no muro.

Compreensivo até certo ponto.

J R Braña B.