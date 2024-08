O Triálogo, novo podcast das segundas-feira(19h) aqui em oestadoacre já começou a pautar a imprensa da capital que, tradicionalmente, desconhece os municípios.

Sena foi um dos municípios com destaque no Triálogo(veja aqui) e não deu outra: o site mais endinheirado da capital veio atrás com o assunto violência na guerra política entre Gehlen e Gilberto.

É a disputa G & G que oestadoacre deu visibilidade estadual.

E tudo pode acontecer em Sena.

Até não acontecer nada de extraordinário.



J R Braña B.