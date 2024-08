Em oestadoacre, compromisso com a democracia e a pluralidade é prioridade

Apresentamos o Mural do Candidato a Vereador: o espaço para você divulgar sua candidatura e se conectar com os eleitores do Acre.

Real, candidato a vereador em Sena Madureira

¬†Como Participar:¬†Envie sua foto e informa√ß√Ķes para¬†[email protected]¬†ou pelo WhatsApp:¬†68 99921 6315.

Em tempo: a participação no Mural é totalmente gratuita para todos os candidatos.

oea