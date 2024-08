Nesta quarta-feira, 28 de agosto, Cruzeiro do Sul recebe o 7º Festival da Farinha, um dos eventos mais esperados do Estado. Com início às 18h, na Arena do Juruá, o festival celebra a cultura local com gastronomia, artesanato e atividades que valorizam a farinha de mandioca, símbolo da economia local. A grande atração da noite será o show do cantor Pablo, o Rei da Sofrência, às 21h, prometendo emocionar o público.